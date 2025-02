MotoGP, da Brembo tutti gli impianti frenanti della griglia

Anche per la stagione 2025, Brembo supporterà i piloti e i team nella scelta delle migliori soluzioni di componenti frenanti. Complessivamente, l’impianto frenante di MotoGP ha un peso di circa 2,3 kg. Per quanto riguarda i dischi freno, i piloti potranno scegliere tra varie soluzioni in carbonio, in base al loro stile di guida e preferenze personali. Tra le soluzioni più apprezzate, vi è quella con il disco alettato, poiché permette un maggiore smaltimento termico. Il disco ha un peso di 1,4 kg e deve mantenere una temperatura di esercizio compresa tra 250° e 850°. Con riferimento alle pinze, quest’anno i piloti della MotoGP hanno la possibilità di scegliere tra la collaudata pinza GP4, presente in griglia dal 2020, e la nuova pinza 2025 presentata nella scorsa edizione di EICMA, che in entrambe le configurazioni ha un peso di poco superiore a 0,8 kg.