MotoGP, Bagnaia e Marquez soddisfatti della Ducati: "Ma dobbiamo ancora lavorare sulla frenata"

Soddisfatti ma senza esagerare. Pecco Bagnaia e Marc Marquez non si sbilanciano al termine dei test ufficiali di Sepang. "Oggi guardare i tempi è sbagliato, però ho visto tanti piloti provare già il time attack perché la pista era in buone condizioni. Non abbiamo così tante gomme per fare i giri che vogliamo, infatti mi sono fermato a 45 giri per averne di più nei prossimi giorni che saranno più importanti", ha spiegato l'italiano. "Era importante fare una scrematura di tutto il pacchetto ed è stato fatto un bel lavoro. La fortuna è che Marc ha fatto diversi giri anche con la GP24, questo ci dà sicuramente più dati da analizzare e al momento mi sento abbastanza bene con la '25. Mi sembra che abbia una bella erogazione ed è una moto molto morbida, però in frenata al momento non è al pari della '24 che era il suo punto forte, stiamo lavorando su quello e cerchiamo di migliorare entro fine test", ha aggiunto.