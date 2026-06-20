MotoGP, Alex Marquez si ferma: niente Sprint e gara a Brno per recuperare

Quattordicesimo in qualifica, Alex Marquez non proseguirà oltre nel Gran Premio Monster Energy della Repubblica Ceca. Dopo essersi confrontato con il team BK8 Gresini Racing MotoGP e lo staff medico della MotoGP, lo spagnolo si ferma. Non parteciperà dunque alla Tissot Sprint e alla gara di domenica. Si concentrerà sul recupero fisico, necessario dopo un incidente che l'ha coinvolto nel round di Barcellona. Il numero 73 è tornato in pista a Brno dopo aver saltato due appuntamenti iridati. Giovedì ha affrontato una visita medica e ottenuto il via libera per correre, anche se con un ulteriore controllo al termine della prima sessione di prove libere, nel quale aveva ricevuto parere positivo.