MotoGP, al GP di Misano torna la Ktm Orange Parade

A rendere l'esperienza ancora più memorabile sarà la presenza dei piloti MotoGP del Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta e Brad Binder, insieme ai piloti del Red Bull KTM Tech3 Team, Enea Bastianini e Maverick Viñales, che sfileranno assieme ai partecipanti in quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione Orange.