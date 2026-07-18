MotoGP, al GP di Misano torna la Ktm Orange Parade

Dopo il successo straordinario delle prime due edizioni, KTM rinnova l'appuntamento con la propria community e annuncia il ritorno di KTM Orange Parade, l'evento che celebra la passione READY TO RACE e riunisce centinaia di clienti e appassionati provenienti da tutta Europa.
L'appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre 2026, quando il leggendario asfalto del Misano World Circuit Marco Simoncelli si trasformerà ancora una volta in una spettacolare distesa arancione. Oltre 500 motociclisti avranno infatti l'opportunità di entrare in pista con la propria KTM e percorrere due giri del circuito che, poche ore più tardi, vedrà protagonisti i più grandi campioni del Motomondiale.
A rendere l'esperienza ancora più memorabile sarà la presenza dei piloti MotoGP del Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta e Brad Binder, insieme ai piloti del Red Bull KTM Tech3 Team, Enea Bastianini e Maverick Viñales, che sfileranno assieme ai partecipanti in quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione Orange.
Ma KTM Orange Parade non si ferma ai cordoli di Misano.
Al termine della parata, la festa si sposterà nel cuore della Riviera Romagnola, dove Red Bull, partner dell'evento e title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, darà vita alla Riders Night, un esclusivo party all'insegna della musica, del divertimento e dell'inconfondibile energia READY TO RACE.
COME PARTECIPARE
Prendere parte a KTM Orange Parade è semplice: è sufficiente possedere una KTM immatricolata, di qualsiasi modello e anno di produzione, in regola con il Codice della Strada e registrarsi attraverso la piattaforma dedicata all'evento.
La quota di partecipazione è di 30 euro per il pilota e di 30 euro per l'eventuale passeggero.
LA QUOTA COMPRENDE
Fan Package esclusivo con gadget KTM e dei partner dell'evento.
Voucher da utilizzare per una sessione di Power Shopping presso il proprio Concessionario KTM di riferimento.
Accesso alla parata sul Misano World Circuit.
Accesso all'esclusiva festa ufficiale Red Bull con free drink incluso.
Parcheggio gratuito nei pressi del circuito per tutta la giornata di venerdì 11 settembre
Parcheggio gratuito a Rimini nell'area della Red Bull Riders Night