MotoGP, accordo tra Prima Pramac Yamaha e Dainese

Il Gruppo Dainese annuncia una nuova, importante collaborazione con Pramac Racing, uno dei team più prestigiosi del paddock e Campione del Mondo MotoGP 2024, grazie alla quale diventa il fornitore ufficiale di abbigliamento della squadra in questa stagione. Il pilota del team Prima Pramac Yamaha MotoGP Jack Miller e i piloti del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Team Tony Arbolino e Izan Guevara indosseranno tute Dainese per tutta la stagione 2025 beneficiando della tecnologia all’avanguardia e della protezione di Dainese per competere al massimo livello, in tutta sicurezza. Dainese non vestirà solo i piloti in gara ma l’intero team Pramac Racing durante i weekend di gara. Questa partnership, della durata triennale, rafforza l’impegno per la sicurezza e valorizza il legame profondo e la mission comune tra due marchi italiani. Mentre Pramac Racing si prepara a questa nuova ed entusiasmante avventura con Yamaha, Dainese sarà al loro fianco, fornendo l’equipaggiamento necessario per garantire il massimo della protezione al team.