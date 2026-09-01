MotoGP, a Misano torna la Ktm Orange Parade

In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma al Misano World Circuit dall'11 al 13 settembre, torna la KTM Orange Parade, l'evento esclusivo per i possessori di una moto KTM che desiderano vivere da protagonisti l'atmosfera del Motomondiale.
La parata si svolgerà venerdì 11 settembre dalle 18 e vedrà centinaia di motociclisti KTM sfilare all'interno del circuito di Misano, in un appuntamento che celebra la passione per il motociclismo e il forte senso di appartenenza alla community KTM.
A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà la presenza dei piloti del Red Bull KTM Factory Racing impegnati nel Campionato del Mondo MotoGP, che incontreranno i partecipanti nel corso della manifestazione.
La giornata si concluderà con la Red Bull Riders Night di Rimini, evento che rappresenta un'occasione di incontro e condivisione per gli appassionati del marchio, nel contesto unico del weekend del Motomondiale di Misano.
La quota di partecipazione, pari a 30 euro per il pilota e 30 euro per l'eventuale passeggero, comprende un fan package esclusivo KTM, parcheggio riservato, accesso agli eventi previsti dal programma e un voucher utilizzabile presso la rete dei concessionari KTM.
Le iscrizioni alla KTM Orange Parade 2026 resteranno aperte fino all'8 settembre, salvo esaurimento dei posti disponibili. Tutti gli interessati possono registrarsi compilando il form online tramite il sito dedicato https://events.ktm.com/orange-parade-misano-2026.