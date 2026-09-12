MotoGP: a Marc Marquez le seconde libere a Misano, precede le Aprilia

C'è Marc Marquez davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere classe MotoGP a Misano, che precede di poco le qualifiche per il Gp di San Marino. Su un asfalto cambiato rispetto a ieri a causa della pioggia caduta nella notte, lo spagnolo della Ducati segna il tempo all'ultimo giro (1.31.040) precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, staccati di meno di un decimo. Seguono nella lista cronometrata Franco Morbidelli e Alex Marquez con le Ducati, Raul Fernandez in sella all'Aprilia Trackhouse e ancora le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, ottavo e apparso in netta ripresa rispetto a ieri.