MotoGP: a Marc Marquez le seconde libere a Misano, precede le Aprilia

12 Set 2026 - 10:51
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C'è Marc Marquez davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere classe MotoGP a Misano, che precede di poco le qualifiche per il Gp di San Marino. Su un asfalto cambiato rispetto a ieri a causa della pioggia caduta nella notte, lo spagnolo della Ducati segna il tempo all'ultimo giro (1.31.040) precedendo le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, staccati di meno di un decimo. Seguono nella lista cronometrata Franco Morbidelli e Alex Marquez con le Ducati, Raul Fernandez in sella all'Aprilia Trackhouse e ancora le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, ottavo e apparso in netta ripresa rispetto a ieri.

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