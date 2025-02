Motocross: svelata Ducati per Mondiale MXGp, Domenicali 'giorno speciale'

"Sono davvero entusiasta di iniziare questa avventura con Ducati. Il primo impatto con le persone del team è stato subito molto positivo. Stiamo lavorando duramente in vista del debutto in Argentina e vogliamo ottenere il massimo potenziale dalla nostra Desmo450 MX. L'obiettivo che ci siamo prefissati è di acquisire rapidamente sicurezza e di lottare per il podio abbastanza presto nella stagione 2025", ha sottolineato Jeremy Seewer. "È davvero un grande onore per me far parte di questo progetto ed essere uno dei due piloti con cui Ducati parteciperà al suo primo Campionato Mondiale Motocross. Fin dai primi giorni in cui ho respirato l'aria dell'Azienda ne ho capito la grandezza e sono certo che questa stagione sarà ricordata in futuro. Sono carico per iniziare questa avventura, convinto che troveremo il modo di migliorare la moto e mi aspetto di poter ottenere buoni risultati già quest'anno", ha aggiunto Mattia Guadagnini.