Motocross, domani a Mantova gli Internazionali d'Italia

Ultimi preparativi, operazioni preliminari e prove di partenza oggi al Circuito Città di Mantova dove domani sono in programma gli Internazionali d’Italia Eicma Series, la classica di febbraio che da 37 anni apre il calendario del motociclismo. Ben 134 moto sono state verificate per la gara di domani, 34 nella classe regina MX1, 45 nella MX2 e 55 nella EMX 125cc. Nella MX1 c’è grande attesa per il debutto di Ducati Corse, si tratta della prova generale per la Casa italiana che affronterà per la prima volta il mondiale motocross, che scatta il 2 marzo a Cordoba in Argentina. I piloti prescelti sono l’italiano Mattia Guadagnini, Campione del mondo a squadre qui a Mantova nel 2021 e l’esperto svizzero Jeremy Seewer. Sul loro cammino le due Desmo 450MX troveranno alcuni tra i piloti più forti del mondo a cominciare dal 5 volte iridato e vincitore degli Internazionali 2024 Tim Gajser (HRC Honda) e il compagno Ruben Fernandez, il belga del team de Carli RedBull KTM Lucas Coenen, l’inglese Ben Watson con la Betamotor, il nostro Andrea Bonacorsi con la Fantic. Nella MX2 l’uomo da battere è il Campione del mondo siciliano Andrea Adamo con la RedBull KTM, poi Simon Langenfelder e Sasha Coenen con le de Carli KTM, la Yamaha YZF Factory del lettone Karlis Reisulis. Poi il Campione europeo in carica Valerio Lata con la Honda e l’altra promessa Ferruccio Zanchi. Prova molto impegnativa per il 17enne mantovano Riccardo Marchini, che debutta con coraggio in 250cc con la Kros Honda, dopo un anno nell’europeo 125cc. Infine la EMX125cc con nomi già conosciuti come Nicolò Alvisi (KTM), il forte trentino Francesco Bellei (Fantic) , il belga Douwe van Mechgelen (Fantic), Jarne Bervoets, Dany Heitink e Sleny Goyer con le Yamaha e Nicolò Mannini e Riccardo Pini con le TM.