Motocross, Aruba title sponsor del team Ducati per il debutto in MXGP

Ducati e Aruba.it rafforzano ulteriormente la loro partnership. Aruba.it sarà infatti il title sponsor del team ufficiale Ducati nel Campionato del Mondo di Motocross – MXGP 2025 confermando il proprio legame con la Casa di Borgo Panigale con la quale sarà presente in pista il prossimo anno sia nel Campionato del Mondo Superbike, con le Ducati Panigale V4R del team Aruba.it Racing – Ducati, che nel Campionato del Mondo FIM MotoE, con le Ducati V21L del team Aruba Cloud. L’esordio nel Campionato del Mondo Motocross rappresenta una milestone storica per Ducati che, dopo aver vinto all’esordio il Campionato Italiano MX1 2024 con Alessandro Lupino in sella alla nuova Desmo450 MX e preso parte a due tappe del Mondiale MXGP con Antonio Cairoli (in Olanda) e lo stesso Lupino (in Spagna), per la prima volta parteciperà quest’anno all’intero MXGP con il pilota svizzero Jeremy Seewer ed il giovane talento italiano Mattia Guadagnini. Il campionato 2025 prenderà il via il prossimo 2 marzo a Cordoba in Argentina e si concluderà il 21 settembre a Darwin in Australia. Venti appuntamenti attraverso quattro continenti (Sud America, Europa, Asia, Australia) con una copertura televisiva garantita in 180 paesi per un potenziale di oltre 780 milioni di spettatori. A questi si aggiungono più di 5 milioni di fan collegati attraverso le pagine social di MXGP e le oltre 700 mila presenze sulle piste nella stagione 2024.