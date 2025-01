Motociclismo, Tourist Trophy: torna il Metzeler TT Village

Il Metzeler TT Village, una delle iniziative più di successo del brand Metzeler, torna protagonista in occasione dell’Isle of Man TT, in programma dal 26 maggio al 7 giugno 2025, con una formula ancora più premium che unisce lo spirito del camping tradizionale ai servizi più ricercati di un hotel. Negli anni il Metzeler TT Village è diventato un punto di riferimento per tutti i motociclisti e gli appassionati che ogni anno cercano un alloggio su questa piccola isola per assistere alle gare del leggendario e spettacolare Tourist Trophy che si corre dal 1907 proprio sul circuito stradale dello Snaefell Mountain Course, tracciato di 60,720 chilometri sull'isola di Man. Dopo il successo registrato nelle sei edizioni svolte dal 2013 al 2018, quest’anno il Metzeler TT Village si rinnova con qualche novità. Cambia innanzitutto la location, sorgerà infatti sempre a Douglas, cuore pulsante dell’azione, ma nell’area di Bray Hill, una ripida salita situata non lontano dal TT Grandstand e dal Metzeler Bridge, ed uno degli spot migliori lungo il percorso da cui godersi le gare e vivere un’esperienza unica dell’Isle of Man TT. La struttura offrirà, come già in passato, alloggi di qualità con tende, che possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone, per la prima volta fornite di veri e propri letti e dotate di ogni comfort. In aggiunta, all’interno della struttura sono presenti servizi igienici, un parcheggio moto, connessione Wi-Fi gratuita in tutta l’area, un servizio di ricarica dei telefonini ed una guest house dove gli ospiti possono fare ogni mattina la prima colazione. Il Metzeler TT Village va a completare la forte presenza del brand Metzeler in occasione dell’Isle of Man TT. Metzeler è stato infatti selezionato nel 2023 dal Department for Enterprise del Governo dell’Isola di Man come Pneumatico Ufficiale della manifestazione con un contratto di sponsorizzazione delle gare del Tourist Trophy per il quinquennio 2023-2027 e anche i successi ottenuti in gara dai pneumatici Metzeler RACETEC RR sono numerosi, tra questi anche i due Senior TT vinti con Dean Harrison, nel 2019, e con Davey Todd, nel 2024. Grazie alla partecipazione alle attività Road Racing ed al know-how acquisito, l’offerta dei pneumatici della gamma Metzeler si è arricchita negli anni, dando vita a prodotti di grande successo. Le iscrizioni al Metzeler TT Village sono già aperte ed è possibile prenotare il proprio soggiorno, selezionando il numero di notti desiderato, nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 7 giugno 2025. Per maggiori informazioni e per prenotazioni singole e di gruppo è disponibile il link: https://www.metzeler.com/en-ww/metzeler-tt-village