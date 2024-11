MOTOCICLISMO, SUZUKI TORNA IN PISTA COL TROFEO MONOMARCA GSX-8R CUP

Suzuki annuncia il suo ritorno in pista per l’anno 2025 con il Trofeo monomarca GSX-8R CUP. Il Trofeo è pensato per portare in gara la passione, il divertimento e l’anima racing di Suzuki offrendo ai motociclisti l’occasione di mettersi alla prova in una competizione avvincente e ricca di adrenalina. Il Trofeo GSX-8R CUP si svolgerà all’interno dei calendari CIV e CIV Junior. Sono previsti cinque appuntamenti tra i cordoli dei principali circuiti italiani, dove i partecipanti metteranno alla prova le loro abilità di guida in sella alla Suzuki GSX-8R CUP preparata con il Kit Trofeo appositamente per la pista. Un trofeo monomarca che vuole essere una competizione accessibile e divertente, capace di attrarre sia i piloti più esperti sia i giovani emergenti, offrendo, con un investimento contenuto, un montepremi d’eccezione.

I costi di partecipazione alla GSX-8R CUP prevedono due tipologie di iscrizione:

1) Se già in possesso della GSX-8R, per partecipare al Trofeo si potrà versare una quota di iscrizione pari a 4.500 € (IVA inclusa).

La quota comprende:

- Kit Trofeo

- Iscrizione ai weekend di gara

- Kit abbigliamento Trofeo

2) Se non si è in possesso della GSX-8R per partecipare al Trofeo la quota di iscrizione è di 12.700 € (IVA inclusa).

La quota comprende:

- Moto GSX-8R

- Kit Trofeo

- Iscrizione ai weekend di gara

- Kit abbigliamento Trofeo