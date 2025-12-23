Milano Cortina: la Fiamma illumina la Campania, oggi l'arrivo a Napoli

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua a illuminare la Campania. La diciottesima giornata è partita da Torre Annunziata; toccherà Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano sino ad arrivare in piazza Plebiscito, a Napoli, dove alle 17 si terrà la City Celebration. Pino Maddaloni, judoka oro a Sidney 2000, l'ex difensore del Napoli Ciro Ferrara e i The Jackal tra i tedofori della giornata. Tra i momenti più significativi della tappa di oggi, l'ingresso della Torcia Olimpica nello stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Marcianise (CE), che lo scorso anno ha celebrato 50 anni di attività. In questa occasione, saranno alcuni dipendenti a portare la Fiamma Olimpica, a testimonianza del legame profondo tra l'azienda, che del Viaggio è Presenting Partner, le persone e il territorio. Un rapporto che si traduce anche in un impatto occupazionale concreto: nel 2024 Coca-Cola ha generato in Campania circa 1.250 posti di lavoro lungo la filiera locale, coinvolgendo oltre 40 aziende del territorio.