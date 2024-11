MOTOCICLISMO, PRESENTATI I TEAM FANTIC RACING PER IL 2025

L’EICMA di Milano, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, è stato il palcoscenico ideale per presentare i team Fantic Racing di Motocross, Enduro, Moto2 e Rally per la prossima stagione, con la Casa veneta pronta ad affrontare le emozionanti sfide che la attendono.

Con il ritorno a casa di Andrea Bonacorsi già confermato, Fantic rafforza il proprio impegno nel Campionato Mondiale di Motocross, schierando tre XXF 450 Factory nel 2025. Il 21enne italiano, che ha conquistato il titolo EMX125 sulla Fantic XX 125 nel 2020, si unirà a Brian Bogers e Glenn Coldenhoff nel team Fantic Factory Racing MXGP guidato da Louis Vosters. Oltre alla squadra di punta nella classe regina, Fantic rinnova il suo impegno nella crescita dei giovani talenti, con l'ingresso di Francesco Bellei nel team Fantic Factory Racing EMX. Accanto al nuovo arrivato Bellei, il team conferma il pilota belga Douwe Van Mechgelen. Fantic ha anche annunciato che Simone Mancini continuerà il suo percorso con il marchio italiano e con il team ufficiale EMX guidato da Daniele Marchese.

Nell'enduro la line-up Fantic per il 2025 conferma la fiducia ai piloti cresciuti con la casa veneta e l’impegno continuo nel supporto dei giovani talenti emergenti. Albin Norrbin e Axel Semb, che hanno recentemente conquistato il Trofeo Junior All’ISDE con il Team Svezia, così come il Campione del Mondo Junior 2023 Jed Etchells, si preparano per un’altra stagione entusiasmante con il team Fantic Factory Racing Enduro, gestito da Simone Albergoni. Norrbin continuerà con la Fantic XEF 310, dopo l’ottimo esordio nel finale di stagione ‘24, con un podio agli Assoluti d’Italia e una solida prestazione all’ISDE. Il Campione J1 in carica, Kevin Cristino, farà squadra con il giovane talento Pietro Scardina nel team ufficiale Fantic di Antonio Specia. Cristino passerà definitivamente alla Fantic XE 300, equipaggiata con un motore Minarelli a iniezione, la moto con cui ha conquistato la vittoria nella classe E3 al FIM International Six Days of Enduro in Spagna.

Per quanto riguarda la velocità su pista, lo scorso weekend, Aron Canet si è laureato Vice Campione del Mondo Moto2 durante il GP a Sepang. Appena rientrato dalla Malesia, è subito passato allo stand Fantic all’EICMA, dando il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra per la stagione 2025, il giovane talento belga Barry Baltus.

Infine, dopo il debutto ufficiale della nuova formazione al Rallye du Maroc, il Fantic Factory Rally Team si prepara per la prossima avventura: la Dakar (dal 3 al 17 gennaio 2025). La campionessa spagnola Sandra Gomez, vincitrice della categoria femminile in Marocco, affiancherà a Jeremy Miroir e Tommaso Montanari; tutti e tre in sella alla Fantic XEF 450 Rally.