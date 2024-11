MOTOCICLISMO, "PREMIO FAIR PLAY MOTOMORPHOSIS" A FILIPPO ROVELLI

Dopo il successo dell’edizione 2023 presso il Campus di H-Farm dove hanno presenziato oltre 1.000 studenti e tanti ospiti, l’associazione culturale Motomorphosis è pronta a coronare la propria stagione educativa 2024 con un’altra giornata all’insegna dei valori dell’associazione intitolata: “La mia filosofia in strada” di Andrea C.C. Ducati, fondatore e presidente di Motomorphosis. L’appuntamento è per venerdì 29 novembre 2024 a Roma presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma: un ateneo che offre agli studenti un'esperienza formativa finalizzata alla propria crescita culturale, professionale e umana. L’Associazione fondata e presieduta da Andrea C.C. Ducati affronterà i temi della sicurezza e della mobilità stradale, attraverso sensibilizzazione e divertimento, insieme a oltre 1.500 studenti e a un parterre di ospiti prestigiosi. L’incontro è volto a sensibilizzare sulle tematiche dell’educazione a 360° e della sicurezza stradale in un momento di incontro e confronto ludico formativo in grado di coinvolgere e catturare l’attenzione della numerosa platea. Molti i volti del mondo dello sport e dello spettacolo che si alterneranno sul palco per portare la propria testimonianza e raccontare le proprie esperienze di vita vissuta coinvolgendo il pubblico. Tra i presenti: Danilo Petrucci (pilota WorldSBK del Barni Racing Team e World Champion Independent Rider 2024), Matteo Bottino (pilota e testimonial educational Motomorphosis, attuale leader della classifica Europea del Campionato FIM Rally Raid Tout Terrain), Stefania Petyx (inviata di Striscia La Notizia), Matteo Viviani (giornalista e inviato de Le Iene) con la moglie Ludmilla Radchenko (pop artist e art designer), Fabio Alberti (Executive Director Team Honda MotoGP LCR) e in collegamento video Michele Pirro (tester ufficiale Ducati MotoGP). A presentare e animare l’incontro, insieme ad Andrea C.C. Ducati, sarà Moreno Morello. Il celebre volto televisivo di Striscia La Notizia avrà anche l’importante compito di annunciare il vincitore della seconda edizione del “Premio Fair Play Motomorphosis”, riconoscimento ideato dall’Associazione Culturale per premiare personaggi pubblici, che, nell’arco dell’anno, si sono distinti per gesti educativi d’altruismo, di rispetto delle regole o di condivisione. Vincitore di questa edizione: Filippo Rovelli, pilota Superbike e National Thorphy 1000 per aver dimostrato non solo sportività e fair play, ma rispetto e sentimento nei confronti di Luca Salvadori, suo amico ed avversario, mancato durante una delle ultime gare del campionato Trophy 1000 che comandava. Non correndo le ultime gare Filippo ha così permesso di onorare e realizzare il sogno stesso di Luca: vincere il Campionato.

Come da tradizione storica degli eventi Motomorphosis, fondamentale presenza sarà infine quella della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri. Durante la mattinata docenti e studenti assisteranno a un coinvolgente dibattito sull’importanza della convivenza e della condivisione nel quotidiano, a partire dall’ambito stradale sino a quello civico. Nel pomeriggio ci saranno attività pratiche in sintonia con lo spirito pragmatico, oltre che ideale, di Motomorphosis. Tra le varie attività ci saranno un simulatore di guida messo a disposizione da Mototrainer, simulatori educativi Toccafondi, effettuare test ride moto Ducati, Kove, Mondial e bicicletteCasadei. Si svolgeranno anche attività e test in collaborazione con la Polizia Locale Roma Capitale, Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri e sarà presente anche il desk della Federazione Italiana Motociclistica su sicurezza stradale.

"L’essere stato invitato lo scorso anno dall’Università Campus Bio-Medico di Roma ad organizzare l’evento che conclude la stagione educational di quest’anno, mi rende felice in quanto denota che Motomorphosis ha un format che piace e che soprattutto coinvolge le nuove generazioni, lasciando un segno. Spero di aver organizzato nel migliore dei modi anche questa tappa. Quindi un grazie infinite al Campus ed a tutti coloro che mi stanno vicino, partecipano a queste iniziative e a cui chiedo di comunicare ai ragazzi valori legati al “bello", ha dichiarato Andrea C.C Ducati, fondatore e presidente di Motomorphosis.