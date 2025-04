Motociclismo, Italiano Motorally: Aprilia vince la prima tappa a Riotorto

Inizia alla grande la stagione 2025 del Campionato Italiano Motorally per il team Aprilia Tuareg Racing, che nella tappa d’apertura di Riotorto ha conquistato risultati di rilievo in entrambe le categorie. Jacopo Cerutti si è confermato leader indiscusso della classe G-1000, centrando la vittoria in entrambe le giornate di gara. Il Campione in carica ha firmato una prestazione impeccabile nella giornata di sabato, dominando tutte le prove con un ritmo superiore rispetto agli avversari. Nonostante una caduta nella seconda prova della domenica, a causa della scarsa visibilità e del fondo molto scivoloso, Cerutti ha saputo reagire con determinazione, recuperando terreno e conquistando un’altra vittoria. Grazie a questo doppio successo, si piazza al comando della classifica generale della classe G-1000. Buona performance per Francesco Montanari che, nella classe G-1000, ha firmato due settime posizioni portando a casa punti comunque importanti in vista del campionato.