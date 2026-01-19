Logo SportMediaset

Motociclismo, "Down to Africa": in moto da Barcellona a Città del Capo per sostenere con Kappa i progetti benefici della Fondazione ADESCI

19 Gen 2026 - 14:21
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per condividere il brivido dell’avventura al Motor Bike EXPO di Verona, l’appuntamento è il 23 gennaio allo stand 7G Kappa, Pad. 6 (viale del Lavoro 8). Dalle ore 14 sarà infatti presente Alex Costa, super biker dal cuore solidale, per raccontare l’ultima sfida affrontata con Lucas Poch e Pablo Poch: ‘Down to Africa’, un viaggio di oltre 20.000 km in moto da Barcellona (Kappa ha la filiale spagnola ad Olerdola) a Città del Capo, attraversando tutta la costa dell'Africa occidentale, non solo per divertimento, ma anche per devolvere il 30% del budget alla Fondazione ADESCI, a supporto della sua mission nel Continente. ADESCI è un'organizzazione non profit fondata nel 2006 per promuovere il benessere nei Paesi africani, dando priorità all'istruzione e alla salute come pilastri fondamentali dello sviluppo. Sono stati realizzati progetti in Costa d'Avorio, nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda ed è attivo quello di avviare una scuola nel Sud del Kenia. I tre biker si sono concessi soste solo in questi territori dove la Fondazione ha operato ed è presente. Kappa a fornito l’equipaggiamento tecnico: le valigie laterali KAPPA, le borse della gamma K’Rugged (le AV07 laterali dotate di struttura a doppio strato e aggancio Monokey al telaio), AV04 borsa da sella e AV05 borse da paramotore, tutte 100% impermeabili.  L’avventura emozionante di Alex, Lucas e Pablo è iniziata a settembre 2025, con il programma di arrivare a destinazione in soli 100 giorni. 16 i Paesi attraversati. Durante il percorso, i fan hanno potuto seguire quotidianamente i motociclisti con  sguardo ravvicinato sulle loro esperienze, grazie al social https://www.instagram.com/down.to.africa/.

IL TEAM

Alex Costa
Ex-GoPro Marketing Team, esperto di viaggi in moto intorno al mondo. Ha una propria agenzia di produzione video per motociclette, ThrottleWorks Studios.

Lucas Poch
Expansion Manager presso Catalonia Hotels, Pilota di Rally Raid Amatoriale (Top 50 Rallye du Maroc 2024), Ex-giocatore professionista di hockey su ghiaccio.

Pablo Poch 
Ha un'agenzia di viaggi specializzata in viaggi di avventura, moto, biciclette e sci, Unparallel Adventures. E’ appassionato di tutto ciò che ha le ruote. È un vero Sherpa

