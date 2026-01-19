Motociclismo, "Down to Africa": in moto da Barcellona a Città del Capo per sostenere con Kappa i progetti benefici della Fondazione ADESCI

Per condividere il brivido dell’avventura al Motor Bike EXPO di Verona, l’appuntamento è il 23 gennaio allo stand 7G Kappa, Pad. 6 (viale del Lavoro 8). Dalle ore 14 sarà infatti presente Alex Costa, super biker dal cuore solidale, per raccontare l’ultima sfida affrontata con Lucas Poch e Pablo Poch: ‘Down to Africa’, un viaggio di oltre 20.000 km in moto da Barcellona (Kappa ha la filiale spagnola ad Olerdola) a Città del Capo, attraversando tutta la costa dell'Africa occidentale, non solo per divertimento, ma anche per devolvere il 30% del budget alla Fondazione ADESCI, a supporto della sua mission nel Continente. ADESCI è un'organizzazione non profit fondata nel 2006 per promuovere il benessere nei Paesi africani, dando priorità all'istruzione e alla salute come pilastri fondamentali dello sviluppo. Sono stati realizzati progetti in Costa d'Avorio, nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda ed è attivo quello di avviare una scuola nel Sud del Kenia. I tre biker si sono concessi soste solo in questi territori dove la Fondazione ha operato ed è presente. Kappa a fornito l’equipaggiamento tecnico: le valigie laterali KAPPA, le borse della gamma K’Rugged (le AV07 laterali dotate di struttura a doppio strato e aggancio Monokey al telaio), AV04 borsa da sella e AV05 borse da paramotore, tutte 100% impermeabili. L’avventura emozionante di Alex, Lucas e Pablo è iniziata a settembre 2025, con il programma di arrivare a destinazione in soli 100 giorni. 16 i Paesi attraversati. Durante il percorso, i fan hanno potuto seguire quotidianamente i motociclisti con sguardo ravvicinato sulle loro esperienze, grazie al social https://www.instagram.com/down.to.africa/.