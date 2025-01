Motociclismo, Africa Eco Race: trionfo bis per Aprilia e Cerutti

Jacopo Cerutti e il Team Aprilia Tuareg Racing scrivono un’altra pagina memorabile della storia dell’Africa Eco Race. Con una straordinaria vittoria nell’undicesima tappa, Cerutti si aggiudica il titolo di Campione dell’Africa Eco Race 2025, regalando al Team Aprilia Tuareg Racing il secondo titolo consecutivo in questo iconico rally raid. L’undicesima tappa ha condotto i piloti in Senegal, da Nouakchott a Mpal, per un’unica speciale nella savana saheliana attraversando un mix di piste sabbiose e navigazione complessa. La classifica finale è stata annunciata al bivacco di Mpal, essendo l’undicesima tappa l’ultima valida per la classifica, prima della passerella trionfale di domenica con il traguardo al leggendario Lago Rosa. Dopo aver ridotto il distacco dal leader della classifica, Alessandro Botturi (Yamaha), a soli nove secondi grazie alla straordinaria vittoria nella decima tappa, Jacopo Cerutti è partito per primo aprendo la strada, con l’obiettivo di ribaltare le sorti del rally africano nell’ultima speciale decisiva per la classifica. Con un passo deciso e veloce, Cerutti ha conquistato il successo di tappa con 35’’ di vantaggio e il titolo di Campione dell’Africa Eco Race 2025 per il secondo anno consecutivo. Con questo risultato, l’Aprilia Tuareg Rally si conferma la moto da battere e Cerutti il pilota da battere, nonostante le difficoltà fisiche affrontate con straordinaria resilienza nelle ultime tappe. Francesco Montanari ha chiuso l’undicesima tappa in quarta posizione assoluta a +4’03’’ dal leader ed è quarantunesimo nella classifica generale, complice anche il ritiro della decima tappa. Marco Menichini, invece, ha chiuso ottavo assoluto a +8’04’’ dal vincitore, consolidando la sesta posizione finale nella classifica generale e aggiudicandosi anche la vittoria della classe riservata agli Under 25. Entrambi i piloti hanno confermato una prestazione in crescendo nel corso dell’Africa Eco Race 2025, rafforzando ulteriormente la competitività del Team Aprilia Tuareg Racing. Con il secondo titolo consecutivo e i risultati positivi firmati da tutti i piloti Aprilia Tuareg Racing, si confermano le doti di versatilità e affidabilità della Tuareg Rally in un ambiente con condizioni al limite, come quelle vissute nell’edizione 2025 dell’Africa Eco Race.

“Questo successo ha un sapore speciale, oggi sono partito veramente forte, sapevo di dover dare il massimo per recuperare lo svantaggio. È stata una gara dura, ricca d'imprevisti, ma insieme al team abbiamo saputo reagire in ogni situazione. Dedico questa vittoria a tutta la squadra, che ha lavorato instancabilmente. Vincere l’Africa Eco Race per il secondo anno consecutivo è un sogno”, ha detto Cerutti.

“Dobbiamo celebrare Jacopo e l’Aprilia Tuareg Rally che si è dimostrata altamente competitiva. Da sottolineare la capacità di Jacopo di affrontare le sfide, nonostante le numerose disavventure, come la mousse della gomma posteriore, lo strumento di navigazione dell'organizzatore non funzionante e il virus gastrointestinale. Ha fatto qualcosa di davvero speciale, tenendo tutti col fiato sospeso fino alla fine, non solo i tifosi di Aprilia, ma anche tutti gli appassionati di motorsport. Questa vittoria ha un valore ancora maggiore, considerando che è partito con uno svantaggio nella classifica generale. Complimenti a Jacopo e al Team Guareschi, che non hanno mai mollato fino all'ultimo”, le parole di Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing.