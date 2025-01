Motociclismo, Africa Eco Race: Cerutti e Aprilia sempre in lotta per la vittoria

Il Team Aprilia Tuareg Racing conquista un altro podio nella quarta tappa dell’Africa Eco Race 2025, grazie alla seconda posizione di Jacopo Cerutti nella tappa da Touizgui a Laayoune, in Marocco. La quarta tappa, con un percorso totale di 499.20 km, ha condotto i piloti da Touizgui a Laayoune attraverso una grande varietà di terreni. Il percorso ha attraversato nuove piste per passare da est a ovest nelle regioni di Smara e Laayoune. I piloti hanno progressivamente lasciato le zone montuose per entrare nelle vaste distese desertiche, prive di punti di riferimento all'orizzonte, dove la navigazione si è rilevata cruciale. Jacopo Cerutti ha conquistato il suo quarto podio consecutivo, chiudendo la quarta tappa in seconda posizione assoluta, a soli +2’50’’ dal leader della tappa e nuovo leader, Alessandro Botturi (Yamaha). Marco Menichini, in continua crescita, ha centrato il quinto posto assoluto, con un distacco di +46’31’’ dal leader. Giornata complicata, invece, per Francesco Montanari che ha chiuso in ventunesima posizione assoluta.

“L’anno scorso era stata una tappa abbastanza scorrevole, mentre quest’anno c’erano tanti sassi e quasi 40 km di sabbia, il che è risultato impegnativo, soprattutto dal punto di vista fisico. Nella prima parte della tappa ho forzato, mentre nella seconda, quando il mio principale rivale mi ha raggiunto, ho amministrato. Sono comunque soddisfatto del risultato. Per la quinta tappa partirò secondo e cercherò ancora di recuperare e provare a vincere”, ha detto Cerutti.