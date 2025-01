Motociclismo, Africa Eco Race: Cerutti e Aprilia a 9" dalla vetta

Jacopo Cerutti e il Team Aprilia Tuareg Racing firmano un trionfo straordinario nella decima tappa dell’Africa Eco Race 2025. Con una prestazione impeccabile, Cerutti ha vinto la tappa e ha ridotto il distacco dal leader della classifica generale a soli nove secondi, in vista dell’undicesima tappa che sarà decisiva per la classifica. Dopo la cancellazione della nona tappa a causa delle condizioni meteorologiche, l’ultima tappa in Mauritania lunga 473 km, ha condotto i piloti da Amodjar a Nouakchott. Il percorso è stato caratterizzato da dune, sabbia e un'elevata complessità di navigazione. Jacopo Cerutti, nonostante il virus gastrointestinale che lo ha debilitato nei giorni scorsi, ha conquistato una vittoria cruciale con un vantaggio di +9’40’’ sul secondo classificato. Questo risultato lo porta a soli 9” dal leader della classifica generale, Alessandro Botturi (Yamaha), lasciando tutto aperto per l’undicesima tappa, l’ultima valida per la classifica, che deciderà il Campione dell’Africa Eco Race 2025. Giornata complicata, invece, per Francesco Montanari, rimasto insabbiato nelle dune e, di conseguenza, costretto al ritiro della tappa. Buona prestazione per Marco Menichini che ha chiuso nono assoluto mantenendo la sesta posizione nella classifica generale.

“È stata una di quelle giornate per cui vale la pena fare sacrifici. Questa mattina non ero ancora al top, ma dopo colazione è cambiato qualcosa, avevo più appetito e più energie. In questa tappa mi sono divertito, ho dato il massimo, ho sbagliato pochissimo e sono riuscito a raggiungere tutti. Poi, una volta davanti, ho aperto la strada, sono riuscito a scappare e ho percorso gli ultimi 50 km da solo, riuscendo a prendere un po’ di margine. La moto è andata alla grande, sono molto contento. Posso ancora giocarmi la vittoria finale”, ha detto Cerutti.