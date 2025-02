Motociclismo, a Misano torna l'Eicma Riding Fest

Non mancheranno poi anche le offerte di prova e avviamento alla guida delle due ruote per i più giovani sviluppati in collaborazione con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), con aree propedeutiche dedicate per bambine e bambini dal 6 ai 12 anni, per i quattordicenni e quella riservata alle motociclette a marce 125 cc per i maggiori di 16 anni. La tre giorni dell’Eicma Riding Fest vedrà poi la presenza immancabile delle leggende del motorsport e presenterà al grande pubblico anche un entusiasmante palinsesto di intrattenimento sviluppato sul modello vincente di MotoLive, il contenitore di Eicma che ospita spettacoli, momenti palco con talent e piloti, run di trial acrobatico, gaming e tanto altro ancora. Come anticipato, l’entrata a ERF 2025 sarà ancora completamente gratuita, così come la partecipazione alle prove delle moto che le Case costruttrici renderanno disponibili al pubblico, ad eccezione dell’experience su pista, che sarà l’unica a pagamento e i cui ricavi saranno interamente destinati a sostenere progetti di charity. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati tutti i Marchi presenti, le modalità d’ingresso all’evento e quelle di fruizione delle varie experience di prova.