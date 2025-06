Motociclismo: a Misano il ProDay con Lorenzo, Capirossi e Melandri

NEWS 2025 — LEGENDS ON TRACK

Quest’anno ProDay rende omaggio alla straordinaria storia del motociclismo su pista, celebrando le moto che hanno emozionato milioni di appassionati nel mondo. Dopo il successo dello scorso anno con l’esclusivo revival, durante il quale Jorge Lorenzo ha accettato la sfida insella alla storica Cagiva di John Kocinski in un giro che ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, l’edizione 2025 si preannuncia ancora più coinvolgente. In pista saranno presenti non solo la storica Cagiva 500 GP, ma anche l’Aprilia 500 GP e la Yamaha 500 GP, veri simboli di un’epoca d’oro delle competizioni. Chi avrà l’onore di salire in sella a queste moto leggendarie? Un’occasione imperdibile per rivivere la passione e l’adrenalina delle moto che hanno segnato la storia.