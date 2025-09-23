Logo SportMediaset
Golf: Ryder Cup, a New York atteso anche presidente Donald Trump

23 Set 2025 - 17:07
© Getty Images

© Getty Images

Due anni dopo quella italiana torna lo spettacolo della Ryder Cup - Dall'Italia agli Stati Uniti, da Roma a New York, dal Marco Simone Golf & Country Club al Bethpage State Park Golf Course. Due anni dopo l'euro-trionfo nella Città Eterna, è sempre Ryder Cup. La 45esima edizione della sfida tra il Team Europe e il Team Usa è in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre. La compagine continentale, guidata ancora da Luke Donald, difenderà il titolo e proverà a conquistare un successo che, oltreoceano, manca dal 2012 (Medinah, Illinois). Gli americani di Keegan Bradley, che ha rinunciato al doppio ruolo di capitano-giocatore, vogliono invece il riscatto dopo il 16,5 a 11,5 subito a Roma in una Ryder da record. Spettacolo, tifo da stadio, euforia, passione. Tutto questo e molto altro è la Ryder Cup. Per la giornata di apertura arriverà anche Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti e grande appassionato di golf. Ma sarà una settimana ricca di eventi show. Dalle conferenze stampa di capitani e giocatori ai practice round. Il 24 settembre si giocherà l'All Star Match, sfida su 10 buche che vedrà protagonisti, tra gli altri, personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo e del cinema come John McEnroe, Eli Manning, Pau Gasol, Toni Kukoc, Catherine Zeta-Jones e Tom Felton. Giovedì 25 ecco l'attesa cerimonia di apertura. Poi, si farà sul serio. Nelle giornate di venerdì e sabato sono in programma un totale di sedici incontri, otto al giorno, di doppio rispettivamente con formula foursome (al mattino) e fourball (nel pomeriggio). Mentre domenica 28 la sfida si deciderà con i 12 match di singolo. Saranno in totale 28 i punti in palio e all'Europa, in qualità di detentrice del titolo, ne basteranno 14 (e quindi anche un pareggio) per conservare il trofeo.

 Il Team Europe - Per la compagine europea, rispetto al 2023, due soli cambi. Il primo riguarda il danese Rasmus Hojgaard, che ha preso il posto del fratello gemello Nicolai. L'altro è relativo ai vicecapitani, con lo svedese Alex Noren preferito al belga Nicolas Colsaerts. Ci sarà anche un po' d'Italia con i fratelli Edoardo e Francesco Molinari, entrambi confermatissimi nello staff di Donald. Il nordirlandese Rory McIlroy (all'ottava Ryder Cup in carriera), lo scozzese Robert MacIntyre, gli inglesi Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton, oltre a Hojgaard (unico debuttante nel Team Europe), si sono qualificati di diritto attraverso l'apposita classifica. Mentre l'irlandese Shane Lowry, lo spagnolo John Rahm, l'austriaco Sepp Straka, il norvegese Viktor Hovland, lo svedese Ludvig Aberg e l'inglese Matt Fitzpatrick hanno ricevuto una wild card.

Il Team Usa - Saranno invece quattro i "rookie" del team Usa: Ben Griffin, Russell Henley, JJ Spaun e Cameron Young. A completare il team ecco Sam Burns, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Justin Thomas e Scottie Scheffler, numero 1 del World Ranking.

 Quella della Ryder Cup è una storia quasi centenaria, iniziata nel 1927. Fino al 1971 la sfida biennale ha messo di fronte Usa e Gran Bretagna. Dal 1973 alla Gran Bretagna è stata incorporata l'Irlanda e, dal 1979, tutto il resto dell'Europa continentale. Nel 2018 a Parigi Francesco Molinari ha scritto una pagina epica della Ryder Cup vincendo tutti e cinque gli incontri (quattro di doppio e uno di singolo) disputati. Nella storia dell'evento, insieme a lui, ci sono riusciti solo: gli americani Larry Nelson (1979) e Dustin Johnson (2021). Solamente Larry Nelson in tandem con Lanny Wadkins nel 1979 e Chicco Molinari in coppia con Tommy Fleetwood nel 2018, si sono imposti in quattro doppi di fila nella stessa Ryder Cup. Il fattore campo, negli ultimi anni, è stato determinante. Le compagini che hanno giocato in casa hanno conquistato otto delle ultime nove edizioni, con l'unica eccezione relativa all'impresa in rimonta dell'Europa nel 2012 (ribattezzata come il "miracolo di Medinah"). Il margine di vittoria più ampio lo ha stabilito, invece, il Team Usa nel 2021 imponendosi per 19-9. Tiger Woods, grande assente, ha giocato quattro Ryder Cup da numero 1 mondiale mentre, Scheffler, è alla seconda. Il recordman per punti realizzati (28,5) è invece lo spagnolo Sergio Garcia, per la seconda volta consecutiva tra gli esclusi del Team Europe. Dopo un dominio iniziale degli americani, dal 1979 (fino a quel momento il bilancio era di 19 vittorie americane, 18 +1 pareggio da 'defender, contro le tre dei britannici) l'Europa ha prevalso 13 volte (12 + 1 pareggio da detentori) contro le 9 degli Stati Uniti che, in Europa, non vincono dal 1993 (The Belfry, 15-13).

