Golf: Ryder Cup, a New York atteso anche presidente Donald Trump

Quella della Ryder Cup è una storia quasi centenaria, iniziata nel 1927. Fino al 1971 la sfida biennale ha messo di fronte Usa e Gran Bretagna. Dal 1973 alla Gran Bretagna è stata incorporata l'Irlanda e, dal 1979, tutto il resto dell'Europa continentale. Nel 2018 a Parigi Francesco Molinari ha scritto una pagina epica della Ryder Cup vincendo tutti e cinque gli incontri (quattro di doppio e uno di singolo) disputati. Nella storia dell'evento, insieme a lui, ci sono riusciti solo: gli americani Larry Nelson (1979) e Dustin Johnson (2021). Solamente Larry Nelson in tandem con Lanny Wadkins nel 1979 e Chicco Molinari in coppia con Tommy Fleetwood nel 2018, si sono imposti in quattro doppi di fila nella stessa Ryder Cup. Il fattore campo, negli ultimi anni, è stato determinante. Le compagini che hanno giocato in casa hanno conquistato otto delle ultime nove edizioni, con l'unica eccezione relativa all'impresa in rimonta dell'Europa nel 2012 (ribattezzata come il "miracolo di Medinah"). Il margine di vittoria più ampio lo ha stabilito, invece, il Team Usa nel 2021 imponendosi per 19-9. Tiger Woods, grande assente, ha giocato quattro Ryder Cup da numero 1 mondiale mentre, Scheffler, è alla seconda. Il recordman per punti realizzati (28,5) è invece lo spagnolo Sergio Garcia, per la seconda volta consecutiva tra gli esclusi del Team Europe. Dopo un dominio iniziale degli americani, dal 1979 (fino a quel momento il bilancio era di 19 vittorie americane, 18 +1 pareggio da 'defender, contro le tre dei britannici) l'Europa ha prevalso 13 volte (12 + 1 pareggio da detentori) contro le 9 degli Stati Uniti che, in Europa, non vincono dal 1993 (The Belfry, 15-13).