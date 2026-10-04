Moto3, GP Giappone: Almansa batte Quiles e rimanda il titolo, sesto Bertelle

Vittoria in volata per David Almansa nella gara della Moto3 del GP del Giappone. A Motegi, lo spagnolo ha preceduto il connazionale Maximo Quiles per 46 millesimi e gli ha rimandato la festa per il titolo, che comunque potrebbe arrivare in Indonesia nella prossima tappa. Il poker iberico è stato completato da Alvaro Carpe, terzo, e Brian Uriarte, quarto. Il migliore degli italiani è stato Matteo Bertelle, sesto alle spalle del finlandese Rico Salmela. Caduto Guido Pini.