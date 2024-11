Celestino Vietti rientra in pista dopo uno stop per infortunio e vince la gara della Moto2 in Malesia. A Sepang il piemontese del team Ktm si è imposto sugli spagnoli Jorge Navarro e Izan Guevara, rispettivamente secondo e terzo. Ritirato per un problema tecnico il neo campione del mondo Ai Ogura. Quinto Tony Arbolino alle spalle di Jake Dixon (che si è giocato il podio rallentando un giro prima del traguardo).