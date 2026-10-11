Moto2, GP Indonesia: Guevara batte Gonzalez e lo avvicina in classifica

Moto2 ad alta tensione a Mandalika. A vincere è stato Izan Guevara, che ha preceduto Manuel Gonzalez, avvicinandolo anche in classifica generale: adesso il distacco tra i due è di soli 5,5 punti. Sul podio con i due spagnoli è salito il connazionale Daniel Holgado, che ha vinto la volata per il terzo posto con l'australiano Senna Agius. Grande delusione per Alex Escrig, che ha guidato la gara finché, a due giri dal termine, la sua Forward non lo ha appiedato. Nono Tony Arbolino, 12° Luca Lunetta, mentre Celestino Vietti non ha visto il traguardo per una scivolata.