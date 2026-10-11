Moto2, GP Indonesia: Guevara batte Gonzalez e lo avvicina in classifica

11 Ott 2026 - 09:14
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Moto2 ad alta tensione a Mandalika. A vincere è stato Izan Guevara, che ha preceduto Manuel Gonzalez, avvicinandolo anche in classifica generale: adesso il distacco tra i due è di soli 5,5 punti. Sul podio con i due spagnoli è salito il connazionale Daniel Holgado, che ha vinto la volata per il terzo posto con l'australiano Senna Agius. Grande delusione per Alex Escrig, che ha guidato la gara finché, a due giri dal termine, la sua Forward non lo ha appiedato. Nono Tony Arbolino, 12° Luca Lunetta, mentre Celestino Vietti non ha visto il traguardo per una scivolata.

La gara ha vissuto su due partenze perché dopo il primo via c'è stata una caduta con coinvolti Alonso, Roberts, Holgado e Veijer, con il colombiano e lo statunitense che non sono riusciti a ripartire a causa dei danni alle loro moto.

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