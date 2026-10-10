Sci, Fisi: Roda non raggiunge quorum per presidenza, serviranno nuove elezioni

Alle elezioni della Fisi non è stato raggiunto il quorum per la nomina del Presidente: Flavio Roda ha toccato il 58,88% (48.015 voti su 82.950 regolarmente espressi), Antonio Rosario Maria Noris ha raccolto il 35,97% (29.838 voti) e Roberto Bortoluzzi si è fermato al 2,52% (2.087 voti). In carica dal 2012, il bolognese non ha raggiunto i due terzi per il quarto mandato e, dopo quattordici anni, dovrà lasciare il ruolo di numero 1 della federazione, dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo statuto prevedeva che Roda avrebbe avuto bisogno del 66,67% delle preferenze per essere eletto, mentre gli altri due pretendenti avrebbero necessitato del 50%+1 dei voti.