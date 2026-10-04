Moto2, GP Giappone: disastro Gonzalez, Guevara vince battendo Arbolino

Colpo di scena al via del GP del Giappone della Moto2. A Motegi il capoclassifica Manuel Gonzalez ha fatto spegnare la sua moto in griglia per un problema alla frizione ed è dovuto partire dai box, chiudendo solo 22°. Ne ha approfittato Izan Guevara, che ha vinto la gara e ha accorciato nel Mondiale, anche se il suo distacco da Gonzalez è di 105 punti. Finalmente gli italiani sono stati protagonisti nella classe di mezzo, con Tony Arbolino che ha chiuso ottimo secondo davanti al ceco Filip Salac. Buona prova anche di Celestino Vietti, sesto alle spalle di Ivan Ortola e David Alonso. Solo 21° Luca Lunetta.