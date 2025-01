Moto, Pedrero vince categoria +1000 cc nell'Africa Eco Race

"In Harley-Davidson, siamo orgogliosi di offrire motociclette costruite per l'avventura, e la Pan America 1250 è l'espressione massima di questo spirito - ha dichiarato Kolja Rebstock, vice presidente regionale di Harley-Davidson per Europa, Medio Oriente e Africa -. Ancora una volta, l'incredibile risultato di Joan Pedrero, ottenuto su una moto quasi di serie e come una delle moto più grandi della gara, è un momento rivoluzionario che dimostra le capacità e la versatilità della H-D Pan America in una classe a sé stante".