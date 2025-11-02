Morto decano olimpionici Charles Coste, aveva 101 anni

Il francese Charles Coste, ex ciclista e 'decano' dei campioni olimpici con l'oro a Londra 1948, è morto giovedì scorso 30 ottobre all'età di 101 anni. Lo ha annunciato su X il ministro francese dello Sport, Marina Ferrari. Coste, seduto su una sedia a rotelle, aveva consegnato la fiamma olimpica a Teddy Riner e Marie-José Pérec durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. Medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre nel ciclismo su pista ai Giochi di Londra del 1948, era il decano degli olimpionici. "A 101 anni, lascia dietro di sé un'eredità sportiva immensa", ha postato sui social Ferrari.