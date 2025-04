Morte Papa, Bach: "Suo incrollabile sostegno a missione pace e solidarietà dei Giochi"

"Era un costante sostenitore del Movimento Olimpico e nel 2013 gli è stato conferito l'Ordine Olimpico durante una cerimonia in Vaticano. L'onorificenza è stata offerta al Papa e accettata in riconoscimento della sua comprensione del bene che lo sport può fare per i giovani e del suo desiderio di costruire la pace". Così il presidente uscente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, che in una nota ha espresso "il comune senso di perdita del mondo dello sport" per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. "Con la scomparsa di Sua Santità perdiamo un grande amico e sostenitore del Movimento Olimpico. Il suo sostegno alla missione di pace e solidarietà dei Giochi Olimpici e alle iniziative del Cio per i rifugiati è stato incrollabile", ha dichiarato Bach in carica fin al 23 giugno quando avverrà il passaggio di consegne con la nuova presudente eletta Kirsty Coventry. "Ho avuto modo di conoscere Sua Santità come un intellettuale molto riflessivo, umile e dotato di un ottimo senso dell'umorismo. La sua profonda passione per lo sport e i valori olimpici era sempre evidente. Gli sarò eternamente grato per l'ispirazione, l'incoraggiamento e il supporto che ha offerto al Movimento Olimpico durante i nostri incontri", ha proseguito il presidente Bach, ricevuto dal Papa in udienze private in diverse occasioni.