Monza Rally Show: al via i campioni Pajari, Paddon e Crugnola

Un campione del mondo, quella della WRC2, un campione europeo e il fresco 4 volte campione italiano assoluto rally: il finlandese Sami Pajari, il neozelandese Hayden Paddon, primo non europeo nel 2023 a fregiarsi del titolo continentale e il varesino Andrea Crugnola, dal 2022 padrone del tricolore dove si era già imposto nel 2020. Bastano già questi nomi a far comprendere il calibro dei partecipanti al Monza Rally Show in programma all'Autodromo Nazionale Monza dal 6 all'8 dicembre. Oltre ai tre piloti citati, che saranno al volante rispettivamente di Toyota Yaris GR, Hyundai i20 N Rally 2 e Citroen C3 RALLY2, gli appassionati potranno ammirare anche altri nomi pesanti del rallismo italiano e internazionale: ad esempio Nikolay Gryazin (Skoda Fabia Rs), che ha concluso il Mondiale WRC2 sul terzo gradino del podio, dopo aver vinto la gara conclusiva in Giappone, o protagonisti del CIAR, come lo sloveno Bostjan Avbelj, che corre con licenza italiana a bordo di una Skoda Fabia Rs Rally2, già campione della serie tricolore Promozione del 2023 e Alberto Dall'Era (Volkswagen Polo). Tra gli equipaggi, a simboleggiare le dinastie corsaiole, Matteo (21 anni) e Luigi Fontana, nipote al volante e nonno (76), già ottimo rallista, alla lettura delle note: saranno a bordo di una Toyota GR Yaris Rally2.

Al via anche Alessandro Perico, un altro nome stranoto nel panorama rallistico nazionale e del Monza Rally Show: il 48enne si schiererà con una Skoda Fabia RS. Al via anche Rachele Somaschini, testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e che ha vinto il Tour European Rally 2024: a Monza sarà al volante della sua C3. Non mancheranno anche campioni che dal volante passano alla lettura delle note come Piero Longhi, già campione tricolore in passato, che navigherà Stefano Ruoppolo (Skloda Fabia) o Luca Rossetti, che siederà accanto a Pietro Porro (Toyota Yaris). Come da tradizione, al Monza Rally Show, tra gli iscritti anche campioni di altri sport come Vincenzo Nibali, lo Squalo, che è uno dei sette ciclisti ad aver vinto almeno una edizione dei tre grandi Giri: Vuelta (2010), Giro d'Italia (2013-16) e Tour de France (2014). Il siciliano sarà al volante di una Toyota Yaris GR R1 T4x4. E non mancano nell'elenco anche i pistaioli: Kevin Gilardoni, protagonista del Campionato Italiano GT con la Lamborghini, che qui guiderà una Citroen C3, Marco Butti, anche lui impegnato nella GT Endurance con Honda, e qui iscritto con un'altra C3. Tra i protagonisti del TCR Italy, si schiera, invece, il veneziano Filippo Barberi che dall'Audi RS3 passa in questa occasione al volante di una Skoda Fabia RS Rally 2.

Il Monza Rally Show prevede, oltre allo shakedown, 9 prove speciali per un totale di 154,20 km cronometrati. I primi tre classificati più i 9 piloti che avranno ottenuto i migliori tempi nella PS Autodromo 1 e Autodromo 2 e i due primi classificati del Trofeo Yaris prenderanno parte al Masters' Show che è in programma domenica 8 dicembre sul rettifilo principale.