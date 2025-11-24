Logo SportMediaset

Montappone vince il 37esimo Palio dei Comuni a Montegiorgio

24 Nov 2025 - 16:40

L'ippodromo San Paolo di Montegiorgio (Fermo) ha vissuto ancora una volta, ieri pomeriggio, la magia del Palio dei Comuni, giunto alla sua 37esima edizione. Quest'anno a trionfare è stato il Comune di Montappone (Fermo) con Dubhe Prav, cavallo di punta della scuderia Sant'Eusebio, guidato da Santo Mollo. Il Palio dei Comuni 2025 ha offerto, oltre alla consueta cornice di festa popolare, una sequenza di prove tecniche che hanno portato alla finale e alla consacrazione di Dubhe Prav. La vittoria ha consegnato al Comune di Montappone il terzo Palio della sua storia, dopo quelli del 1994 e del 2014. Il grido di tutta Montappone "Santo subito!" ha accompagnato la vittoria di Dubhe Prav, magistralmente interpretato proprio da Santo Mollo. Una corsa tutta in testa: partenza bruciante, ritmo sostenuto e gestione impeccabile fino al traguardo. "Sono davvero contento - ha dichiarato Santo Mollo - perché Montappone ci ha accolto con calore e affetto. Sapevo che il nostro schema ideale era correre al comando e Dubhe Prav ha dimostrato di avere una partenza diversa dagli altri. Un abbraccio a Montappone e forza Montappone". "Una corsa fantastica. Dubhe Prav - la dichiarazione del sindaco di Montappone, Mario Clementi - ha rispettato i pronostici e ci ha regalato orgoglio e visibilità. Questa vittoria farà bene al nostro territorio".

