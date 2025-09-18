Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket: Dinamo Sassari a Trento per il Memorial Brusinelli

18 Set 2025 - 21:21

Venerdì 19 e sabato 20 settembre a Trento, la Dinamo Banco di Sardegna sarà impegnata nel torneo 'Memorial Gianni Brusinelli', insieme ai padroni di casa di Dolomiti Energia Trentino, Trapani e la neopromossa Udine. Il torneo, giunto alla undicesima edizione, si giocherà alla BTS Arena e avrà la formula delle 'Final Four': domani saranno in programma le semifinali mentre sabato si giocheranno le finali. La squadra allenata da coach Massimo Bulleri partirà nella mattinata di domani con il roster al completo per proseguire gli utili step precampionato in attesa dell'inizio delle gare ufficiali. Domani, venerdì 19 settembre, alle 20, la Dinamo giocherà la prima semifinale contro Trento, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno la Trapani di Jasmin Repeša e la APU Udine. Dopo la notevole annata scorsa, la Trapani Shark ha deciso di confermare in panchina Jasmin Repeša e di ripartire da un gruppo collaudato: JD Notae e Amar Alibegovic, che affrontano la loro terza stagione in Sicilia, insieme a Riccardo Rossato e Paul Eboua, al secondo anno con la maglia granata. Importanti anche i nuovi innesti, a cominciare da Jordan Ford, protagonista in maglia bianconera nella scorsa stagione con prestazioni di alto livello, coronate dalla vittoria della Coppa Italia. Nel reparto esterni ci sono nuovi ingressi quali Alessandro Cappelletti (ex Dinamo Sassari) e Ryan Arcidiacono, ex NBA e G-LEAGUE.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:21
Basket: Dinamo Sassari a Trento per il Memorial Brusinelli
20:27
Mondiali volley, Brasile eliminato ai gironi: giù dal podio dopo 23 anni
19:30
Mondiali volley, Michieletto: "Contro Argentina sarà sfida punto a punto"
18:13
Milano-Cortina: Malagò, Villaggio Olimpico eredità del Paese
17:15
Milano Cortina, Coventry (Cio): "Il villaggio olimpico è bellissimo"