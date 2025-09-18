Basket: Dinamo Sassari a Trento per il Memorial Brusinelli

Venerdì 19 e sabato 20 settembre a Trento, la Dinamo Banco di Sardegna sarà impegnata nel torneo 'Memorial Gianni Brusinelli', insieme ai padroni di casa di Dolomiti Energia Trentino, Trapani e la neopromossa Udine. Il torneo, giunto alla undicesima edizione, si giocherà alla BTS Arena e avrà la formula delle 'Final Four': domani saranno in programma le semifinali mentre sabato si giocheranno le finali. La squadra allenata da coach Massimo Bulleri partirà nella mattinata di domani con il roster al completo per proseguire gli utili step precampionato in attesa dell'inizio delle gare ufficiali. Domani, venerdì 19 settembre, alle 20, la Dinamo giocherà la prima semifinale contro Trento, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno la Trapani di Jasmin Repeša e la APU Udine. Dopo la notevole annata scorsa, la Trapani Shark ha deciso di confermare in panchina Jasmin Repeša e di ripartire da un gruppo collaudato: JD Notae e Amar Alibegovic, che affrontano la loro terza stagione in Sicilia, insieme a Riccardo Rossato e Paul Eboua, al secondo anno con la maglia granata. Importanti anche i nuovi innesti, a cominciare da Jordan Ford, protagonista in maglia bianconera nella scorsa stagione con prestazioni di alto livello, coronate dalla vittoria della Coppa Italia. Nel reparto esterni ci sono nuovi ingressi quali Alessandro Cappelletti (ex Dinamo Sassari) e Ryan Arcidiacono, ex NBA e G-LEAGUE.