Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali volley, Alessia Orro miglior giocatrice del torneo. Tutti i premi

07 Set 2025 - 17:34
Alessia Orro © italyphotopress

Alessia Orro © italyphotopress

Alessia Orro è stata eletta miglior giocatrice dei Mondiali di pallavolo. La palleggiatrice azzurra, 27 anni di Oristano, neo campionessa iridata, ha vinto il titolo di MVP del torneo che si è concluso in Thailandia con la vittoria in finale dell'Italia. Miglior centrale la capitana azzurra Anna Danesi in tandem con Eda Erdem, miglior libero l'altra italiana Monica De Gennaro. Miglior opposto la turca Melissa Vargas che nella finale persa con le azzurre ha chiuso con 28 punti. 

Leggi anche

Formidabile Italia, è campione del mondo per la seconda volta: Turchia battuta 3-2 in finale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

01:30
Sinner contro Alcaraz

Sinner contro Alcaraz

01:44
Jannik e non solo

Jannik e non solo

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

I più visti di Altri Sport

SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

Tyson e Mayweather tornano sul ring: il match-esibizione nella primavera 2026

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Alessia Orro
17:34
Mondiali volley, Alessia Orro miglior giocatrice del torneo. Tutti i premi
17:24
Italvolley campione, Fabris: "Fatta la storia dello sport"
16:06
Tennis, Sabalenka: "Questo titolo ha un sapore differente dagli altri"
15:32
MotoGP, Marc Marquez: "Gara perfetta, ma Alex era troppo veloce"
14:54
Scherma, Mondiale paralimpico: l'Italia chiude con 7 medaglie