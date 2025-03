Mondiali short track: Fontana fuori dal podio nei 1000m

La campionessa azzurra Arianna Fontana è rimasta fuori dal podio nella prova dei 1000 metri ai Mondiali di short track in corso a Pechino. L'italiana è stata rimontata nel finale e non è riuscita ad aggiungere un'altra medaglia al suo palmares. La gara è stata vinta dalla belga Hanne Desmet, davanti alla canadese Sarault e all'olandese Velzeboer. Nella finale B, si è imposta l'altra azzurra in gara, Elisa Confortola. Tra gli uomini, Pietro Sighel non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 500 metri, ottenendo solo il quarto posto nella sua semifinale e chiudendo con il secondo nella finale B.