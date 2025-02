Mondiali sci, domani gigante uomini: De Aliprandini sfida Odermatt

Domani a Saalbach tocca allo slalom gigante uomini con l'asso svizzero Marco Odermat, dominatore della disciplina da ormai quattro stagioni, che punta alla conferma del titolo ed al suo secondo oro a questi mondiali dopo quello in superG. L'Italia con il trentino Luca De Aliprandini punta ad una medaglia, come gia' fece vincendo l'argento ai mondiali di Cortina. Con lui - che solitamente ama piste piu' dure e difficili di quella di Saalbach e che nelle ultime ore ha sofferto pure di un leggero stato influenzale. - in gara per l'Italia anche Alex Vinatzer e Filippo Della Vite. De Aliprandini e' comunque fiducioso: ''Tutta la preparazione è andata per il meglio. Mi sento bene, ad eccezione di un leggero stato influenzale che mi ha preso nelle ultime ore e che spero di abbattere. Comunque sono carico per la gara e spero di riuscire a fare qualcosa di bello. Ho un buon feeling con i materiali e sono migliorato molto sul medio-facile, dove nel passato facevo un po' di fatica. Qui la pista è tutta da spingere, quindi - se la neve terrà - penso di poter giocare le mie carte al meglio", ha aggiunto il trentino che quest'anno e' salito sul podio nel terribile gigante di Adelboden e che e' famoso per la sua combattività' in gara: uno che da' sempre il massimo e non molla mai. "Per domani è prevista un po' di neve, ma penso che la pista sarà in ottime condizioni in ogni caso. Io mi concentro sulla partenza e poi cercherò di fare il meglio possibile", ha assicurato l'azzurro. Domani prima manche alle ore 9.45 e seconda alle 13.15.