Carlos D'Ambrosio non è andato oltre il sesto posto nella finale dei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore con il tempo di 1'45"27. Medaglia d'oro per il favorito rumeno David Popovici in 1'43"53, argento all'americano Luke Hobson in 1'43"84, bronzo al giapponese Tatsuya Murasa in 1'44"54.