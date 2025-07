Basket: 2-3 agosto Trentino Cup con Italia, Senegal, Islanda e Polonia

Tutto pronto a Trento per l'edizione 2025 della Trentino Basket Cup, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto. In campo quattro Nazionali: Italia, Senegal, Islanda e Polonia pronte a sfidarsi in un torneo di altissimo livello che segna l'inizio della preparazione verso EuroBasket per Italia, Islanda e Polonia. Per il Senegal, invece, sarà una tappa fondamentale in vista dell'AfroBasket 2025, dove dal 12 agosto sarà impegnato nel Girone D contro Egitto, Mali e Uganda. Nella prima semifinale della Trentino Basket Cup, in programma sabato alle 17.30, il Senegal affronterà la Polonia di Jeremy Sochan. Tra i grandi protagonisti annunciati c'è Tacko Fall, centro senegalese di 231 cm, uno degli atleti più alti della storia della pallacanestro mondiale. Classe 1995, Fall è una figura iconica del basket internazionale: dopo aver giocato in Nba con Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, si è trasferito in Nuova Zelanda e oggi milita nei New Zealand Breakers.