Mondiali Jr: sci di fondo, bronzo Italia nella staffetta mista! Oro Norvegia
Un anno dopo l'Italia è ancora sul podio della staffetta mista ai Campionati Mondiali Juniores: dopo i bronzo di Whistler 2023, Planica 2024 e Schilpario 2025 risponde il bronzo sulle nevi sedi dei Giochi Olimpici del 1994: Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati confermano per il quarto anno consecutivo il quartetto giovanile sul terzo gradino del podio alle spalle della Norvegia e della Francia. Una prova avvincente, che dopo qualche sussulto iniziale si decide nella frazione finale: prima la caduta della francese Margrheiter sembrava escludere i transalpini dal podio, ma la "blue" è stata decisa, prima nel rientro e poi nel contendere il successo alla norvegese Sand Hansen.
La padrona di casa ha saputo però tagliare per prima il traguardo, dopo 49'46"8 di gara con tre decimi di margine sulla Francia e 16"1 sull'Italia, con Vanessa Cagnati a concretizzare l'ottimo lavoro svolto in precedenza da Milani, Pinzani e Pedranzini. Proprio per i due junior protagonisti delle due frazioni centrali si tratta della seconda medaglia nella rassegna giovanile dopo gli argenti colti nei giorni scorsi tra la 20km mass start in tecnica libera o e la 10km in classico.
Chiude invece ai piedi del podio la Svizzera, quarta forza del quartetto che ha caratterizzato la seconda parte di gara, mentre è quinta la Svezia. L'Italia chiude la rassegna juniores con 4 medaglie nel fondo, le tre già citato ed il bronzo di Federico Pozzi nella sprint.