Mondiali Jr: sci di fondo, bronzo Italia nella staffetta mista! Oro Norvegia

Un anno dopo l'Italia è ancora sul podio della staffetta mista ai Campionati Mondiali Juniores: dopo i bronzo di Whistler 2023, Planica 2024 e Schilpario 2025 risponde il bronzo sulle nevi sedi dei Giochi Olimpici del 1994: Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati confermano per il quarto anno consecutivo il quartetto giovanile sul terzo gradino del podio alle spalle della Norvegia e della Francia. Una prova avvincente, che dopo qualche sussulto iniziale si decide nella frazione finale: prima la caduta della francese Margrheiter sembrava escludere i transalpini dal podio, ma la "blue" è stata decisa, prima nel rientro e poi nel contendere il successo alla norvegese Sand Hansen.