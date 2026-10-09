Mondiali judo: medaglia di bronzo per Pirelli nella categoria -100 kg

"Onestamente ero qui per la medaglia d'oro - ha commentato Gennaro Pirelli - visto il periodo e vista l'annata, non voglio nascondermi. Però questa medaglia ripaga tutto il lavoro fatto e che continueremo a fare. Dalla settimana prossima ci alleneremo sempre di più. La sbavatura in semifinale è costata tanto però l'importante è stato riscattarmi nella finale per il bronzo. Ero molto arrabbiato e deluso dopo la semifinale. Oggi mi sentivo bene, ma nel judo paghi il minimo errore contro un avversario del genere. Per il resto, ho affrontato tutta la gara un incontro alla volta, con la testa, contro atleti di altissimo livello. Io non mi reputo un talento ma un grande lavoratore e, se penso a un anno fa, vedo tanti frutti di questo lavoro". "Gennaro ha condotto una gara fenomenale con testa e cuore - ha aggiunto il DT Raffaele Toniolo - Il percorso è stato autorevole fin dal primo incontro ed è culminato con la bella finale contro l'uzbeko, peccato soltanto per la troppa fretta che ha compromesso la semifinale con Sulamanidze. Il percorso di questo atleta nel 2026 è stato eccezionale".