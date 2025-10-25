Logo SportMediaset

Mondiali ginnastica: Macchini 6° alla sbarra

25 Ott 2025 - 16:25

 Dopo il quarto posto ottenuto da Tommaso Brugnami nel volteggio, ha chiuso al sesto alla sbarra Carlo Macchini, l'altro azzurro in gara nelle finali odierne dei Mondiali di ginnastica artistica a Giacarta. Giulia Perotti, impegnata al corpo libero, si è classificata in ottava e ultima posizione a causa di una caduta. L'Italia chiude così senza medaglie l'edizione 2025 dell'evento iridato, contando anche il quinto posto di Asia D'Amato nell'all around. Il ventinovenne Macchini ha commesso qualche imprecisione ma non ha sfigurato in un ottetto di campioni, tra i quali si è imposto lo statunitense Brody Malone (14.933) davanti al giapponese Daiki Hashimoto, oro all-around per la terza volta consecutiva, al britannico Joe Fraser. "È stata una finale mondiale degna di questo nome - ha commentato Macchini (14.266) -. Il piazzamento mi scoccia, non posso nasconderlo ma sono anche orgoglioso di ciò che ho fatto. I primi quattro a salire non hanno lasciato niente a chi veniva dopo, ed era difficile rimanere impassibili a quanto stessero facendo". La sedicenne Perotti ha pagato caro l'errore nell'esercizio conclusivo, finendo a terra e quindi in ultima posizione con il punteggio di 11.633). Il titolo è andato alla giapponese Aiko Sugihara (13.833) davanti alle britannica Ruby Evans e Abigail Martin. "È stata una bellissima esperienza, mi sono divertita - ha commentato l'atleta italiana - L'esercizio non è andato come speravo ma sono contenta di essere tra le migliori otto del mondo al corpo libero". 

Mondiali ginnastica: Macchini 6° alla sbarra