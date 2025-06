Mondiali di judo: venti azzurri a caccia di medaglie

Tutto pronto a Budapest per i mondiali di judo. Sul tatami ungherese dal 13 al 20 giugno saranno 20 gli azzurri in gara con l'esordio stagionale dell'olimpionica Alice Bellandi: l'Italia, dopo i nove podi conquistati ad aprile agli Europei di Podgorica si presenta alla rassegna iridata con una squadra equamente distribuita tra donne e uomini: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Savita Russo (-63 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), l'oro olimpico in carica Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Matteo Piras (-66 kg), Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg) saranno al via nei tabelloni individuali. Per l'oro di Parigi Bellandi è un ritorno sulla scena internazionale dopo quasi un anno dall'impresa olimpic, aoltre 10 mesi dopo l'impresa messa a segno ai Giochi di Parigi 2024. L'Italia riparte dalle 4 medaglie conquistate un anno fa nella rassegna iridata di Abu Dhabi: l'oro di Giuffrida nei -52 kg, gli argenti di Scutto e Bellandi ottenuti rispettivamente nei -48 kg e nei -78 kg e il bronzo nella prova mista.