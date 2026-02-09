Addio a Enrico Benzing: l'ingegnere e giornalista che spiegò la Formula 1 agli italiani

09 Feb 2026 - 10:04
© benzing.it

© benzing.it

Il mondo dei motori piange la scomparsa di Enrico Benzing, spentosi oggi 9 febbraio 2026 all'età di 94 anni. Figura poliedrica e pilastro del giornalismo tecnico, Benzing è stato molto più di una firma della Gazzetta dello Sport e de Il Giornale: ingegnere aerodinamico di fama internazionale, ha messo la sua firma su profili alari di diverse monoposto di Formula 1. Al grande pubblico era noto soprattutto come la "voce tecnica" che affiancava Mario Poltronieri nelle leggendarie telecronache degli anni '80 e '90, spiegando con precisione millimetrica le imprese di campioni come Senna, Prost e Lauda. Membro della prestigiosa Society of Engineers britannica e commissario tecnico FMI, lascia in eredità una visione del motorsport che univa magistralmente la scienza ingegneristica al racconto epico.

