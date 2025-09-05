Mondiali atletica: olimpionica dell'asta ko, Kennedy non ci sarà

Niente mondiali di atletica per l'olimpionica del salto con l'asta Nina Kennedy. La campionessa dei Giochi di Parigi ha annunciato che non potrà partecipare alla rassegna iridata al via dal 13 settembre a Tokyo a causa di un infortunio muscolare. La 28enne australiana, anche campionessa del mondo in carica (2023 a Budapest), ha spiegato sui suoi profili social di essersi fatta male durante uno dei suoi ultimi allenamenti di preparazione al mondiale giapponese. "Lo sport può essere brutale. Ma gli infortuni sono solo una parte del percorso, e va bene così", ha spiegato l'atleta, che si era appena ripresa da un intervento chirurgico al bicipite femorale. Kennedy aveva già detto che intende continuare a gareggiare fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 e che punta a battere il record mondiale di 5,06 m stabilito nel 2009 da Yelena Isinbayeva. Il suo attuale record personale è di 4,90 m.