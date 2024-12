Milano Premier Padel P1: Josemaria-Sanchez out, Triay-Fernandez in vetta al tabellone femminile all'Allianz Cloud

Dal trionfo nel Major di Acapulco alla cima del tabellone del Milano Premier Padel P1. Con il ritiro dal torneo di Paula Josemaria e Ari Sanchez, a causa di un infortunio subito da ‘Paulita’, il tabellone del torneo femminile dell'Allianz Cloud cambia fisionomia: Gemma Triay e Claudia Fernandez, vincitrici di cinque titoli nel 2024 compreso quello di Acapulco di questa notte, guideranno il main draw passando dalla parte bassa a quella alta. Per la coppia spagnola, che ha unito la grande esperienza di Gemma al talento di Claudia (classe 2006), al primo turno ci sarà una coppia proveniente dalle qualificazioni. Nella parte bassa del main draw trovano posto Delfi Brea e Bea Gonzalez (3), campionesse nel 2023 all'Allianz Cloud. Spazio, tra le teste di serie, anche per le giovanissime Ale Alonso e Andrea Ustero, con Alonso che a Milano si giocherà le chance per raggiungere le Premier Padel Finals di Barcellona (19-22 dicembre).