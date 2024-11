MILANO-CORTINA, ZAIA: "SARÀ L'OLIMPIADE DEI GIOVANI"

"Sono 60mila i volontari che si sono presentati per dare una mano per l'organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina: voglio ringraziare i tanti ragazzi e ragazze che stanno dimostrando una disponibilità strepitosa". Lo ha ricordato a Verona il presidente del Veneto Luca Zaia. "Ho l'impressione che questa sarà l'Olimpiade dei giovani e dei volontari giovani, perché veramente siamo nell'imbarazzo di dover dire a qualcuno di no" ha concluso il governatore.