MILANO-CORTINA, ZAIA: "NUOVA PISTA DA BOB MENO IMPATTANTE"

La olimpica Eugenio Monti di Cortina era la pista da bob, slittino e skeleton "più antica del mondo, era abbandonata, un elemento inquinante di quel versante della montagna, non è vero che quella montagna era vergine ma aveva questo cadavere eccellente. È stata bonificata, oggi è in costruzione una pista che è più breve come metraggio ed è ipogea quindi si vede di meno, verranno piantumati almeno 10.000 alberi che prima non c`erano, direi che è una grande soddisfazione". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della presentazione del viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. "Abbiamo intanto recuperato un punto nero di Cortina e rivitalizzato un presidio sportivo internazionale" ha aggunto.