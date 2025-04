Milano-Cortina: visite al Coni per nazionale, Sighel 'emozione per Giochi in casa'

"La nostra è stata una grande stagione, forse la più completa - spiega Pietro Sighel, uno dei protagonisti di un'annata straordinaria per la Nazionale -. Abbiamo fatto grandi risultati individuali e di squadra sia maschile sia femminile, un gran bel segnale per il futuro. Ora è già iniziata la stagione più importante, quella olimpica: dal punto di vista mentale e fisico partiamo bene, consapevoli del nostro potenziale. In questo senso visite e test dell'Istituto sono fondamentali per capire tante cose riguardo la nostra salute e per renderci conto del punto da cui partiamo per iniziare la preparazione. I nostri allenatori registrano i valori emersi per indirizzare meglio il lavoro da fare. Così è più facile darci obiettivi, capire il nostro livello e personalizzare gli allenamenti".