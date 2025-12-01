Milano-Cortina, Usic: "Criticità per case destinate ai carabinieri"

"Rilevanti criticità" relative alla sistemazione del personale impiegato nelle attività di ordine e sicurezza pubblica per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 vengono segalate dall'Unione sindacale italiana carabinieri, che ha compiuto un sopralluogo a Livigno con il prefetto di Sondrio.
"Le strutture abitative individuate - quasi esclusivamente mini-appartamenti privati - risultano allo stato non idonee ad accogliere il personale secondo standard minimi di funzionalità, sicurezza e dignità", afferma il sindacato che parla di "spazi estremamente ridotti, camere matrimoniali non conformi, armadi insufficienti, assenza di cassaforti, un unico bagno per più operatori e impossibilità oggettiva di integrare ulteriori arredi per limiti strutturali degli immobili". Non solo: "non è attualmente prevista alcuna soluzione adeguata per i parcheggi di servizio, con ricorso obbligato a navette, né risultano pienamente definiti i servizi di vitto: colazioni ancora prive di convenzioni e pasti principali demandati a una struttura della Croce Rossa Italiana non ancora individuata". "Particolarmente preoccupante" poi "l'assenza di una pianificazione chiara per il personale impiegato nei servizi statici sulle piste, ad oggi senza certezze su punti di ristoro, bagni chimici e aree di supporto".
L'Usic sottolinea come, nonostante l'evento fosse programmato da anni, la fase organizzativa risulti "ancora embrionale" e si riserva di intervenire presso le competenti autorità "qualora le criticità evidenziate non vengano affrontate e risolte con urgenza".